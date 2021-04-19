日本《讀賣新聞》報導，一但台灣與中國大陸出現武力衝突的緊急情況(有事)，日本可以援引2016年生效的「日本和平安全法制」相關條文採取多種行動，包括出動自衛隊。當然具體情況視當時的局面而定。這顯示日本有意將自衛隊的出動理由給加以擴大。

報導稱，台灣與日本西南各離島相當接近(文中將釣魚台列入琉球群島的)，一旦台灣出現緊張狀況，日本也可能受到波及，因此日本必須有所反應。

如果發生緊急情況，預計美軍將進行反擊以保衛台灣。到時候自衛隊的首先角色應該是後勤保障工作，例如為美軍提供油料，這是美日安保條約的《重要影響事態法》的條文精神。

當然，日本也不能輕易就動用自衛權，屆時必須具體分析，證明台灣的緊急情況，對日本的和平與安全造成重大影響，要是「任其發展，可能會導致對日本遭受直接武裝攻擊，如果情況惡化，可能會陷入生存危機」，在這情況時，日本就能有理由以自衛權名義，使用武力進行反擊。

更嚴重的情況是發生對日本的直接武裝攻擊，包括對駐日本的美國軍事基地，或是類似的「迫在眉睫的危險」，日本政府將其視為「被武裝襲擊」，就可批准自衛隊動用武力反擊。

在這三種情況下，派遣自衛隊都需要國會的核可。

(中時新聞網)