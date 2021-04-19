台達電宣布與三地集團旗下北基合作，將在全台共57座北基加油站據點導入台達電動車充電基礎設施解決方案，包含適用於各電動車品牌與車款的交/直流充電樁、充電站管理系統、會員與金流管理系統，以及使用者手機APP。北基國際也將整合三地集團旗下各加油站、停車場、國道休息站、飯店及待開發土地等資源陸續建置充電站，並預計於年底前開始投入服務電動車主的行列。

台達電電動車充電方案事業處資深處長徐瑞源表示，台達電以各種場域的不同使用需求如：快充補電、過夜充電、目的地充電等停留時間與里程需求差異，裝置最適配的台達充電樁。針對充電場站業者，可透過充電站管理系統、會員與金流管理系統讓服務與營運效率最佳化；對於一般充電用戶，則開發使用者應用APP，讓電動車主可以透過手機或智慧裝置搜尋充電站、隨時查看/控制充電狀態，提供多元智能服務。此外，更可進一步視場域特性或需求，結合太陽能發電與儲能系統以優化場站用電管理。

北基國際股份有限公司副董事長兼發言人何佳璟表示，北基推出充電網路品牌，首波運用既有加油站增設快速充電樁，讓車主不用改變加油習慣與路線，轉為電動車後也能輕鬆找到充電樁、消除不確定感，利用一杯咖啡的時間快速補完電力再出發！結合台達完整、成熟且可靠的充電基礎設施，未來北基除了全台佈點，也廣邀場域合作夥伴齊力發展電動交通時代的新商業模式。

(工商 )