半導體測試介面廠精測(6510)近期再陷掉單利空，遭內外資齊降目標價，致使股價自9日起一路挫跌，7天跌幅達近2成。由於短線修正幅度已高，今（20）日開高後最高漲2.73％、至753元，早盤維持逾1.5％漲幅，力拚止跌回升。三大法人上周迄今合計賣超1286張。

精測2021年3月自結合併營收3.51億元，月增達83.31％、年增3.85％，登近5月高點、改寫同期新高。首季合併營收8.11億元，季減22.66％、年減9.89％，為近7季低點、仍創同期次高，表現低於市場預期，主因晶圓產能不足使2月營收降至近2年低點。

歐系外資出具報告指出，精測首季營收低於市場預期15％，本季預期將季增21％。隨著華為禁令衝擊淡化，今年展望平穩、營收估持平去年，明年美系手機客戶新訂單雖有變數，營收預期仍可成長14％。鑑於成長動能趨緩，將評等調降至中立、目標價降至880元。

投顧法人表示，精測去年因未承接美系手機客戶應用測試器（AP）晶圓測試板新訂單，今年P市占率估將降回2019年水準。不過，公司致力拓展垂直探針卡（VPC）市場，成功爭取非手機產品及其他IC設計客戶訂單，今年營收可望持穩去年。

不過，投顧法人原先看好精測可望贏得美系手機客戶明年的次世代AP測試介面解決方案訂單，並期待藉由加強針測（CP）及最終測試（FT）等整合式方案布局，提供更完整的產品組合，惟據供應鏈調查發現，因未通過供應商管理評比項目，精測再度錯失訂單。

至於去年第四季貢獻達46％營收的VPC，投顧法人認為成功打入美系x86架構處理器、顯卡及可程式化邏輯閘陣列（FPGA）客戶，是攸關營運成長的重大關鍵。今年雖有機會取得台廠AP及系統單晶片客戶訂單，但調查顯示其他開發中客戶認證進度似有遞延。

整體而言，投顧法人認為，精測憑藉強大設計實力，仍有不小機會可取得美系手機客戶的電源管理、射頻及非手機AP探針卡載板及IC測試板訂單，單一產品訂單斬獲與否不見得會成為公司未來發展關鍵，建議應持續關注VPC業務進展。

不過，考量VPC認證進度不如預期，明年喪失手機AP測試介面訂單影響仍深，為反映業務能見度減弱，投顧法人將精測今明2年營收預估調降7.5％、7.2％、獲利預估調降11％、12％，將評等自「增加持股」降為「持有」，目標價自1080年一舉砍至655元。

精測未評論相關掉單事件，強調耕耘拓展VPC市場效益逐步顯現，半導體權威研調機構VLSI近日公布的探針卡調查報告顯示，精測2020年全球半導體探針卡排名自18名躍升至11名，連2年排名大躍進，顯見已在手機晶片探針卡市場站穩腳步。

精測表示，為追求長期穩健成長、降低單一市場風險、擴大探針卡產品發展，公司積極布局全球，目標排名持續上升。為能持續擴大市場發展，今年多元布局探針卡產品，本季新推出的自製探針系列，已成功獲得電視晶片的晶圓測試，為未來成長添薪火。

(時報資訊)