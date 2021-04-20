大陸股市20日反覆偏軟，上證指數收跌4點，終止兩連漲。市場交投活躍，兩市成交額合計為人民幣（下同）8,456億元。
香港信報報導，上證指數20日反覆下跌，最多跌14點，跌幅為0.41％，低見3,463點，其後一度回穩，高見3,494點，漲16點，跌幅為0.48％，尾段再度走軟，20日收市報3,472點，跌4點，跌幅為0.13％，成交額為3,589.83億元。
深成指20日收市報14,101點，跌15點，跌幅為0.11％，最低見14,035點，跌82點，跌幅為0.58％；高見14,215點，漲97點，漲幅為0.69％，成交額為4,866.42億元。
滬深300指數收報5,083點，跌3點，跌幅為0.07％；創業板指數報2,896點，跌2點，跌幅為0.09％。
各類股普遍下跌，水泥、有色金屬、石油、金融、煤炭、房地產、化工股偏軟；鋼鐵股漲逾1％；電力股靠穩。
(工商 )
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