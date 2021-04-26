港股早盤缺少方向，恆指跌近百點後一度又回升160點，但缺少動力下，恆指觸及29,238點後下跌，賣壓尾盤加大下，最後連兩萬九關都失守。恆生指數收28,952.83點，下跌125.92點，跌幅0.43%。國企指數(H股)收10,981.31點，下跌86.53點，跌幅0.78%，一萬一也告淪陷。

內地銀行股拖累大盤，中國銀保監要求，內地大型銀行業者的小微企業貸款，全年要成長3成以上。工中建農四大內銀股全面收跌1.5%至2%不等。同時，交行跌1.2%，招行與郵儲行均跌1.6%與1.7%。

ATMX四大科網股尾市受到賣壓襲擊，騰訊與美團收跌0.5%與0.4%，小米跌2.4%，阿里巴巴漲勢縮小至0.1%。

字節跳動表示目前暫無上市計劃，其它短視頻業者漲勢不斷，快手連漲3日，收274.4港元，飆升6.8%，大型股中表現最佳，3日共漲15.8%。嗶哩嗶哩曾飆6.5%，一度達916港元創上市新高，收報905元，漲5.2%。

361度力挺新疆棉，與國棉聯盟合作，股價飆升9.1%，收在2.87港元。其他體育用品股價漲跌互見，中國動向漲1%，特步國際跌1.2%，安踏體育跌1%，滔搏跌0.9%，李寧也跌0.1%。

至於汽車股表現弱勢，長城與五菱都下挫7.3%，吉利跌2.9%，比亞迪跌1.9%，東風與廣汽也跌1.5%與1.4%。不過，北京汽車卻上漲近2%。

(時報資訊)