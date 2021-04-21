一艘賴比瑞亞運煤船停靠在54碼頭，卻有陸籍船員不明原因掉落煤倉傷勢相當嚴重，經緊急送醫搶救後，稍早仍然宣告不治。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄港驚傳死亡意外！一艘賴比瑞亞運煤船停靠在54碼頭，卻有陸籍船員不明原因掉落煤倉傷勢相當嚴重，經緊急送醫搶救後，稍早仍然宣告不治，據了解，該艘船隻原本停泊在外海錨地，目前已經靠岸，所有船員被請下船，逐一詢問狀況，警方也登船查驗相關跡證，釐清陸籍船員的詳細死亡原因。

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