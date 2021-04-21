高雄港死亡意外 陸籍船員掉落煤倉傷重不治 10:332021/04/21 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一艘賴比瑞亞運煤船停靠在54碼頭，卻有陸籍船員不明原因掉落煤倉傷勢相當嚴重，經緊急送醫搶救後，稍早仍然宣告不治。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一艘賴比瑞亞運煤船停靠在54碼頭，卻有陸籍船員不明原因掉落煤倉傷勢相當嚴重，經緊急送醫搶救後，稍早仍然宣告不治。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真） 高雄港驚傳死亡意外！一艘賴比瑞亞運煤船停靠在54碼頭，卻有陸籍船員不明原因掉落煤倉傷勢相當嚴重，經緊急送醫搶救後，稍早仍然宣告不治，據了解，該艘船隻原本停泊在外海錨地，目前已經靠岸，所有船員被請下船，逐一詢問狀況，警方也登船查驗相關跡證，釐清陸籍船員的詳細死亡原因。 (中時 ) #船員 #陸籍 #煤倉 #高雄港 #不治 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 西子灣泳客上岸全身黑油飄惡臭 怒炸：洗破皮也去不掉 - 社會 - 中央社 10大酒後駕車態樣 這些動作會遭警方攔檢酒測 - 社會 豐興鋼鐵爐渣車爆炸 2人遭千度爐渣噴濺 1命危 - 社會 雲科大教授被爆不倫戀反控遭威脅 檢認定2人曾交往 - 社會 中市社宅住戶竟是蜘蛛盜 踩陽台造景逐樓偷鄰居 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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