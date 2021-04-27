環宇-KY（4991-TW）2021年第一季單季虧損8,818.9萬元，較2020年第四季虧損擴大，也較2020年同期轉虧，每股虧損0.99元。虧損擴大的主因來自於中國基建標案遞延，客戶轉趨保守，自有品牌（KGD）產品出貨低於預期，加上業外認列晶成、常洲承芯等損失所致。

面對大陸5G基站市場標案仍未明朗，且策略上以多家轉投資分散產地風險，總執行長暨總裁安寶信坦言，營收展望不好估。目前晶成訂單仍不具規模，而常州承芯則在試產階段。

環宇-KY 2021年第一季毛利率下滑至33.2％，季減1.4個百分點、年減10.3個百分點，主要受產品組合所影響，佔比高達49％的KGD產品屬高毛利者，受到該項目營收減少，導致毛利率表現隨之降低。

其他產品營收佔比方面，光電產品代工占19％、無線射頻代工相關占31％，其他權利金占1％，以終端應用來看，資料中心約占64％，基站佔31％、PON 則占5％。

(工商 )