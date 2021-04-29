基士德-KY(6641)第一次無擔保可轉換公司債承銷案，發行總面額為新台幣3億元，採競價拍賣方式承銷，投標期間為4月29日至5月4日，競拍底標價為100元，每人最高得標張數合計不超過255張，並預計於5月6日開標、5月17日在櫃檯買賣中心掛牌。

基士德主要營運地在中國大陸地區，大陸目標於2030碳達峰、2060年碳中和提案，並將於十四五推進排污權、用能權、用水權、碳排放權市場化交易，節能減排將成為約束性指標，污水處理市場的節能減碳，預估將於十四五期間產生龐大市場需求，對營運有正面的助益。

基士德去年也在台灣設立子公司基士德環科公司，積極投入智慧水務相關業務，已陸續獲得成效。基士德首季營收為3.61億元，較去年同期成長45.45%。

基士德-KY此次發行可轉債總張數共3,000張，扣除依法承銷團保留自行認購450張，餘2,550張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率105%，轉換價格訂為76元。

(時報資訊)