因應珍愛藻礁公投的成案，行政院今(3)日提出中油第三天然氣接收站的外推方案，將工業港再外推455公尺，不過藻礁公投推動聯盟批，大潭海域海象不佳，已經有5次因為施工碰到大風大浪而到台北港「避難」，行政院外推方案只是要催出公投的不同意票，更讓外界覺得政府已經在讓步。

行政院今(3)日中午與民進黨籍立委召開行政立法協調會報，會中簡報以「保護藻礁最大化，影響供電最小化」為目標，因此推出三接外推方案，將工業港再外推455公尺，即離岸1.2公里，三接原規劃2022年12月供氣也因此延後到2025年6月供氣，預算則增加150億。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，推動公投是想保存完整的藻礁生態，而不是只保護一點點，另一方面中油自己的評估以及許多學者研究都指出大潭當地海象不佳的事實，三接施工以來至少已經至少有5次因為風浪過大，使得施工船進到台北港躲避風浪，「海象不佳的問題不會因為原址外推就解決，執意選擇大潭也無法消除能源安全的疑慮。」

蔡雅瀅提到，浮動式天然氣接收站可做為替代方案，根據資料顯示最快2年就可以設置完成，短期使用浮動式天然氣接收站、長期則在安全地點建立接收站，這是政府應該考慮的。

另外，政府說再外推455公尺就是完整保護生態，這讓有些人覺得藻礁已經不需要保護了、政府已經讓步了，並催出公投不同意票，「破壞7000多年的藻礁生態系結果只能蓋2座天然氣儲槽，完全不合比例原則。」

蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，3月31日在農委會與陳吉仲主位見面，以及4月14日在對焦會議上，執政黨承諾提出所有可能的替代方案，以及公開所有替代方案的評估資料、用電需求報告、空污影響等資料，但今天卻只看到3張簡報，內容也只有外推方案，這和公投主文完全不符，行政院今天的評估內容實在草率，台灣人民絕對值得複數的選項。

(中時 )