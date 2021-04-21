大企業與小公司，怎麼選？104人力銀行發現，工作數來自100人以下的小公司已占44％；最近十年，52.2％的畢業生以小公司為職涯起點；台成清交畢業生雖然53.6％仍從500人以上大企業開始，但是「從小開始」的比例，已從十年前的25.4％、升到2020年的38.1％。104人力銀行總經理黃于純觀察，小企業當中，不乏集團關係企業、跨國外商在台分公司、管顧、IC設計等金雞母；新鮮人若矢志進入大企業，等於自動排除將近一半的工作機會。

104人力銀行表示，截至今年四月，104人力銀行線上提供82.8萬個工作機會，創最近三年單月新高，也是歷年同月新高。畢業於後疫時代的新鮮人，今年求職機會將高於去年畢業的學長姐。依徵才企業規模，員工人數不到100人的小公司已成當前的徵才主力，工作數占比達44％。

「企業規模」是多數求職者選擇工作的關鍵之一，不過，黃于純觀察指出，「當大象（大企業）不會跳舞，或穩定的科層制度已成官僚息氣，隨著企業組織變革與創業風潮熾熱，小企業的靈活彈性與橫向多元漸受畢業生青睞，「數大便是美」已略顯鬆動。」

根據104人力銀行求職會員資料庫，過去十年，106.4萬名大學畢業生，職涯起點從小公司開始的比例，從十年前的50％、升高到53％，十年平均52％。其中，5.3萬名台成清交畢業生，將近半數仍從大企業開始，但是，以小公司為起點的比例，也從十年前的25％、升高到38％，十年平均30％，顯示每十位台成清交畢業生，以小公司為職涯起點。

台成清交等畢業生在小公司的第一份工作平均薪資4.3萬，比大企業的5.5萬元、中型企業的4.9萬元略低，為何還有不少人以小公司為起點？結果發現，「從小開始」的台成清交畢業生，多半從事軟體工程、學術研究、行銷、生技研發、以及工程研發。常見型態包括投入顧問公司、投入本土企業（大集團）之下的關係企業、或跨國外商在台分公司。又或是投入IC設計公司、AI人工智能、上市櫃公司旗下金雞母。

另外，也有非電機資工科技的學生，靠自學或輔修，想擔任工程師，先在小公司待1~2年，有實戰經驗再跳槽大企業。或是興趣斜槓，如核工、社會系、農經系、地質系、區域研究、財金系等畢業後進入廣告公司、公關公司、旅遊業、報關行、文創公司、戲劇舞蹈文化業等。

也有名校畢業生在畢業後選擇去當立委或議員辦公室（法案）助理，又或是從事教育服務業，如補習班老師、學校機構研究員/助理、博士後研究員等。

黃于純指出，大企業與小公司各有優勢，沒有絕對的好壞，只有相對於個人的適不適合與喜不喜歡；無論在哪一種規模的企業，為公司留下什麼戰功？為自己創造什麼口碑？更是新鮮人入職前三年「用什麼衡量自己」的首要功課。

(工商 )