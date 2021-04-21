南投縣魚池國中旁魚池尖山日前發生森林火災，歷經5天日以繼夜搶救方撲滅，突顯偏鄉現代救難救災器材的缺乏。21日在立委馬文君陪同下，雷虎科技股份有限公司捐贈高規格空拍機2台，給南投縣消防魚池分隊；南投縣消防局長林聰吉說，藉此強化救災安全與效能，讓魚池消防救災裝備更齊全。

立委馬文君、雷虎科技股份有限公司，捐贈南投縣政府消防局魚池分隊空拍機21日上午舉行捐贈儀式，由雷虎科技董事長陳冠如將高規格空拍機2台，捐給南投縣消防魚池分隊，由南投縣消防局長林聰吉代表接受。

立委馬文君、雷虎科技股份有限公司，捐贈南投縣政府消防局魚池分隊空拍機儀式，讓魚池消防救災裝備更齊全。（陳世宗攝）

雷虎科技公司技術人員教導魚池消防隊員，如何操作空拍機。（陳世宗攝）

馬文君指出，魚池國中旁魚池尖山12日發生森林火災，經日以繼夜滅火，在16日下午5點才完全撲滅。如消防局能擁有無人機支援縣消防局等單位，可藉由航點規劃、影像傳遞及拼接等強化功能，提升救災山域現場回傳分析立即性；提供指揮官做決策參考，保障消防同仁救災安全及強化災害搶救效能。

林聰吉表示，空拍機現今扮演救災救難利器關鍵角色，各縣市消防開始重視空拍機支援，以提高救災能量，有了2台高規格空拍機，即可從高處環拍火場及周圍狀況，幫助地面消防人員掌握救災重點。另外，河川、山區搜救透過空拍機拍攝河道、山谷全貌，消防人員可從畫面研判並採取可行搜救方式。

雷虎科技董事長陳冠如說，雷虎以集團品牌THUNDER TIGER行銷全球50餘國，在無線電遙控模型專業領域，已邁向全球第一品牌為目標，公司有鑑於取之於社會，更應用之於社會的企業理念；希藉由公益捐贈，讓南投消防救災救難效率更加提升，為縣民打造安居、安全、安心的居住環境。

(中時 )