東元電機（1504）與法商施耐德電機27日宣佈，將建立銷售夥伴關係，由東元在台灣區代理銷售施耐德全球暢銷的樓宇配電與自動化控制Easy系列等系列產品。雙方合作後，不但可以加速施耐德產品在台灣的市場開拓，也可望拉高施耐德電磁接觸器目前在台灣的市佔率，從三成提升至四成以上。

東元電機總經理連昭志與施耐德台灣區總經理張智斌代表雙方簽署合作備忘錄，將共同開展在機械業、科技業及自動控制相關產業的商機，以施耐德產品的優勢與知名度，未來兩大機電廠也不排除進一步在工業物聯網解決方案等商業結盟，開拓更大的市場商機。

東元電機代理銷售的施耐德產品，以施耐德電機在全球市占率第一的低壓產品為主，涵蓋樓宇配電及自動化控制之Easy產品系列，包含空氣斷路器、模殼式斷路器、電磁接觸器、變頻器等相關產品。

連昭志表示，藉由雙方結盟，東元將提供客戶更合乎成本的彈性選擇，並推動台灣市場的智慧化發展，透過大量的數據採集和控制中心、即時監控配電系統，為台灣打造更安全的用電環境。

此次雙方合作、建立銷售夥伴關係後，協助施耐德更貼近台灣在地的需求，讓更多台灣企業得以採用歐規高品質、高安全的產品及服務，加速台灣產業的數位轉型。

張智斌表示，施耐德電機擁有完整的工業物聯網解決方案，加上東元電機在台灣的產業領導地位和經驗，預期雙方的綜效發展，在此次合作的產品系列可帶動在三年內提升三至五成的年複合成長率。

(工商 )