花蓮縣消防局在本月4日早上9點多接獲報案指出，中橫公路省道台八線花蓮路段160.9KM轉彎處，有一名外籍人士，騎自行車衝出公路墜落山谷，消防局派出救難車輛前往救援時，該名外籍男子已無生命跡象。但令警消意外的是，事發後所有人立刻接獲國安系統急令不得洩漏死者身分，經過半個月終於解密，傳出該名男子為我國目前列為最機敏的潛艦國造外聘設計工程師。

外傳在外力施壓下，不少外籍潛艦國造工程師已準備離台。(中時資料庫)

國安人士上午證實，確實有此事，但死者經火化後，日前家屬已秘密來台將骨灰帶回，但相關單位對於細節都絕口不提。

外籍男子騎乘的單車，嚴重變形。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

潛艦國造被列為最高機密，但日前卻傳出疑似有不明人士刺探韓籍工程師相關機密，造成韓籍工程師疑似在外力施壓下被召回韓國。

民進黨立委林淑芬日前在立院質詢表示，除了韓籍工程師外，潛艦國造案所聘駐台外籍工程師，也疑遭「外力」施壓，陸續向海軍潛艦小組申請解除境管，將分批在4月、6月底返回母國，當時海軍參謀長蔣正國低調表示沒收到訊息，潛艦國造目前進度順利，但相關訊息會私下向林淑芬說明。

據了解，這位摔落深谷的外籍工程師，就是潛艦國造案中，外聘來台的設計工程師，因此他意外身亡消息傳出，觸動國防部與國安單位敏感神經，紛紛透過管道要求消防與警察單位不得洩漏身分。

花蓮縣中橫公路省道台八線160.9KM轉彎處，有一台腳踏車連人帶車，衝出公路墜落山谷，現場地勢險峻，需要協助搬運。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

據了解，相關單位獲得高層封口通報後，僅以一般意外事件對外答詢，但私下也有不少警消探詢死者到底是何方神聖，搞得連國防與國安單位都出馬關切，但也都僅知皮毛。

當時轄區新城分局指出，年約62歲的英國籍男子與另2名英籍友人分別騎乘腳踏車，前後距離2分鐘左右，沿台8線西往東向行駛，騎經160.9KM轉彎處，疑似自撞護欄，人跌落山谷，造成頭部、軀幹、左腳等多處重創。

消防局指出，墜落山谷的騎士為英格蘭籍，在台灣工作，假日出門騎單車，卻意外摔落山谷，不過現場地形位處斜坡，需要人力搬運，接觸傷者時，已無生命跡象，事後送往國軍花蓮總醫院急救仍不治。

台灣國際造船公司21日發出聲明回應，關於媒體報導本公司外籍顧問意外喪生一事，該員為公司承攬業務之外籍服務工程師，與潛艦國造無關，利用休假期間實施個人旅遊業務不慎發生意外，本公司深表遺憾。本公司於事發期間協助治喪事宜；另公司的相關業務仍正常執行，感謝外界的關心。

(中時新聞網)