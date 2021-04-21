苗栗縣長徐耀昌21日上午參加三義鐵道自行車線上訂票系統啟用儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌21日上午參加三義鐵道自行車線上訂票系統啟用儀式。（謝明俊攝）

三義鐵道自行車啟用線上訂票系統，將贈送伸縮式腳踏車給第120萬名訂票民眾。（謝明俊攝）

三義鐵道自行車與統一超合作線上訂票系統，即日起啟用。（謝明俊攝）

三義鐵道自行車業者游志勇說明線上訂票方式。（謝明俊攝）

苗栗三義勝興火車站舊山線鐵道自行車董事長游志勇說明7-11超商ibon線上訂票方式

苗栗三義桐花祭已經開始，舊鐵道自行車更是許多來賞桐遊客必玩的項目，為了讓遊客訂票更簡單方便，鐵道自行車業者特別與統一超商合作，今後可以利用7─11超商內的ibon系統進行線上訂票，讓民眾玩得更輕鬆。

苗栗縣「舊山線鐵道自行車」自2019年7月正式營運以來，已創下117萬遊客騎乘的好成績，不論平時或假日都是遊客如織，成為國內知名觀光旅遊亮點。

鐵道自行車業者為便利遊客規劃及安排行程，除可使用官網線上訂票，即日起更串聯全省6千家統一超商的ibon訂票系統，提供快速訂票、取票的便民服務，讓國旅輕鬆、說走就走！

苗栗縣長徐耀昌21日上午特別前往三義7─11千晴門市，參加線上訂票啟動儀式，他致辭時表示，「國際慢城」三義鄉擁有豐富的舊山線資源，全台首創的鐵道自行車不僅好玩，更創造了低碳、環保、健康的新形態旅遊，加上開闊空間、清新空氣，更是新冠疫情期間的旅遊首選，歡迎全國民眾踴躍前來賞桐騎車。

因應2021「自行車旅遊年」，鐵道自行車業者─祺峰休閒事業公司推出超級好康，只要透過ibon訂票的第120萬名搭車民眾，就可獲得市價1萬6千元的高級伸縮式腳踏車乙台。

「舊山線鐵道自行車」從台灣縱貫線史上海拔最高的勝興車站出發，沿路經過龍騰斷橋遺址，4座隧道、終點到鯉魚潭水庫，搭乘星光班的遊客還可在夕陽餘暉下，遠眺火炎山地景及日本電影「神隱少女」的夢幻場景。

文觀局長林彥甫指出，迎接桐花祭及螢火蟲季節的到來，搭乘鐵道自行車不僅可感受鐵道工程百年來的精采人文歷史，更可感受到苗栗山林間「五月雪」紛飛的浪漫和繁星點點的螢火蟲之美，邀請大家攜家帶眷遊舊山線。

(中時 )