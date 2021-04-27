交通部長王國材宣布未來台鐵新建工程由鐵道局接手，但是台鐵內部有些聲音說，過去跟鐵道局合作工程，有些不是很順利；王國材27日表示這是台鐵局和鐵道局共同使命，主要是讓台鐵有更多時間去專心做營運和養護工作。

王國材27日在台鐵局長交接典禮會後受訪表示，初步討論結果，台鐵運工機電的工務部分比較適合由鐵道局代辦，牽涉到邊坡工程。鐵道局是監理單位，跟台鐵有監理和被監理關係，鐵道局胡湘麟局長已經升任政次，台鐵局和鐵道局都理解是大家共同使命，鐵道局局長請副局長伍勝園暫代，目前已經有初步人選，應該最近就會出爐。

媒體問及「六年行車改善計畫」要移給鐵道局嗎？王國材表示應該是後續工程給鐵道局，經由鐵道局和台鐵局討論，主要是讓台鐵有更多時間做營運和養護工作，這是目前最重要，也希望鐵道局趕快接手新建工程。

另外界認為行政院每年只撥補台鐵59億，填不滿深坑，王國材表示，台鐵累積債務真正只有2千多億，其中1400多億是借款，600多億是退撫金提撥。現在行政院要提59億彌補偏遠小站營運虧損以及退休金，因此600多億可以逐漸減少至歸零，再透過資產開發鬆綁，讓它車路分家，慢慢轉虧為盈，用盈餘補1400多億負債。這是初步行政院協助，未來不排除若有需要給予更大協助。

(旺報 )