台南區農業改良場輔導農友將噴管環繞竹叢進行噴灌，不僅省水省肥，還提高竹筍品質。（張毓翎攝）

農友張令騰右手拿的竹筍是使用噴灌種植，明顯比左邊傳統淹灌的竹筍更大顆。（張毓翎攝）

推動科技化生產，農委會推廣管路灌溉設施計畫，補助農民設置管路灌溉設施，提高水土資源有效利用，但接受度不一，多數農民仍習慣靠自然降雨，不願投入更多成本；孰料，近日遇上百年大旱，這些農民開始反思節水的重要。農水署嘉南管理處灌溉技術推廣中心推廣股長顏傳祐表示，往年1到3月來申請的件數約300件，水情嚴峻，跟去年同期相比，今年已暴增到近1000件。

顏傳祐指出，嘉南管理處每年透過農會、產銷班等來推廣管路灌溉設施計畫，每年來申請的農民，一般種植果樹類如柑橘、龍眼、荔枝、木瓜或酪梨，果農使用管路灌溉設施，除了省水，其產值和品質都能提升；另外，部分山區因缺乏灌溉水源，農民必須要一個大型蓄水塔儲水，才能夠整個產季使用。

他說，這些農民年齡大多介於40至60歲，這幾年青農比例微幅增加，另60歲以上的農民，可能因慣行農法，大多採淹灌方式給水，他們就不會來申請設置。這項補助計畫在嘉南地區推廣已有20多年，今年因乾旱缺水，從年初開始申請的案件數，較往年同期暴增3倍，並以栽種芒果、荔枝、酪梨等果農為主。

他補充，今年許多來申請的農民，其實過去根本不需省水，像是山區農民會抽取泉水灌溉；平地農民則抽地下水，再接管路直接澆灌，沒想到如今泉水斷流、抽不到地下水，又沒有一個水池作為中繼站，所以今年很多農民都感嘆，「早該設一個大型蓄水槽，來做調配供水。」

台南市竹筍種植面積、產量占全台1成5左右，產地集中在龍崎、白河、關廟等地；因應乾旱缺水危機，台南區農業改良場今年初與白河生產竹筍的農友張令騰合作，協助導入管路灌溉設施。

張令騰說，使用節水設施後，至少省下50％水量、33％肥量，且竹筍長得特別大又好，但也擔憂，新設儲水設施的蓄水量，頂多只能再撐1個多月，老天再不賜雨，恐怕使今年產量減產更嚴重。

(中時 )