職業不分貴賤，只要肯努力工作，相信都能「行行出狀元」。一位女子和雞排店老闆起口角，她嗆「不讀書才只能賣雞排」，沒想到自己薪水卻慘輸對方，讓女子忍不住大喊，「憑什麼！」發文後馬上遭網友砲轟。

原PO在臉書《爆怨2公社》上表示，「我從小努力讀書，學了大量醫療知識，當上藥局助理薪水也有整整3萬5千元。」近日和一位雞排店業者吵架，她嗆對方「就是不讀書才只能賣雞排！」隨後老闆不甘示弱說自己月薪有60K，讓她更氣炸直呼，「國中學歷憑什麼有資格領6萬多薪水？政府不打壓賣雞排嗎？這跟以前乞丐收入10萬的新聞有什麼不同？」

貼文一出，網友反批原PO本身問題更大，各行各業都很辛苦，讀比較多書不代表就能夠看低別人。「妳這種心態要不得」、「思想觀念偏差的極致」、「妳學歷也比王永慶高很多，然後呢？」、「炸雞排也是技術」、「職業不分貴賤、但妳卻貶低了自己的一切」。

網友分享，「我是高中職畢業，開聯結車平均一個月賺7萬多，妳是不是也要嗆我憑什麼賺比妳多一倍的薪資啊？」、「沒什好奇怪的，妳要是大熱天整天站在油鍋前大概就不會覺得6萬很多，而且油煙對身體傷害大，跟整天待在冷氣房裡面是不一樣的」、「做雞排妳以為只要炸就好了嗎⋯⋯工作時間說不定比你多一倍，不然妳也可以自己開藥啊，試試看做老闆有多辛苦」。但也有人建議原PO，「妳要當上藥師薪水就高了」。

(中時新聞網)