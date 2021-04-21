桃園市民卡發卡量達167萬張，但市民卡APP滿意度僅3.4顆星，貼心推出線上繳稅卻死當，使用者哀嚎不斷，議員斥享受不到方便還要受一肚子氣，資科局長余宛如坦言2015年上線時的氛圍是要放很多資訊，造成APP肥大擁腫、下載不易，至於繳稅是「太早上線」讓民眾誤會，5月前一定會順利接軌。

議員黃敬平說，桃園市民卡APP的整體評價並不理想，使用者分享的訊息多半是反映APP的缺陷、以及與市政府平行機關整合的問題，本月正好是地方稅務局的使用牌照稅課徵期間，民眾紛紛反映無法順利繳稅，最多人哀嚎「沒反應」，其他還包括經常性當機、強制開啟無意義的藍芽功能等問題，提醒接下來要繳房屋稅等，應提早因應。

黃敬平提到，礙於不同型號手機以及系統的新舊，軟體相容性還是有差異，像是閃退、卡機、黑屏、電池發燙等，是每個APP都會遇到問題，資訊科技局是主管機關，應當盡其所能排除問題，不能放任開發商擺爛，不更新遲早被淘汰。

議員彭俊豪則說，資科局積極拓展市民卡更多服務，面相越來越多元，舉凡交通、購物、公共服務等，但像台北市推動台北通服務整合計畫，可利用APP繳納 44 類公共費用，包括自來水費、停車費、醫療費、學雜費和各種地方稅、罰鍰或是規費等，桃園目前僅有繳納地方稅跟罰鍰，希望能持續開發增加。

余宛如說，台北自來水由北市管、但桃園自來水公司是中央管，會持續洽談提供線上繳費，避免市民繳費奔波勞苦。她指出，雖然3月27日開放有稅單就能透過APP繳稅，但市民「太早躍躍欲試」導致感受不佳，現已改善，且也解決非市民繳稅受阻的問題，她也提到市府積極開發多元繳費工具，像是LINE Pay行動支付等，讓市民有更多選擇。

(中時 )