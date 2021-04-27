台中市長盧秀燕表示，市府打造台中成為友善之都，讓動物在台中快樂生活。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕27日指出，動物之家后里園區座落在大森林中，環境綠意盎然，提供動物舒適的自然生活空間，也是家長帶小朋友親近大自然、體驗生命教育的最佳場域。（盧金足攝）

台中市動物之家后里園區，有別以往「棄犬收容所」冰冷印象，以流浪動物「生命中繼站」為理念，市長盧秀燕27日指出，動物之家后里園區座落在大森林中，附近有后里環保公園、后里森林園區，環境綠意盎然，提供動物舒適的自然生活空間，也是家長帶小朋友親近大自然、體驗生命教育的最佳場域，市府打造台中成為友善之都，讓動物在台中快樂生活。

農業局長蔡精強今日於市政會議進行「浪愛有家動物之家后里園區落成啟用 協助毛孩收容認領養」專案報告。以流浪動物的「生命中繼站」為理念，發揮教育宣導、認養轉運、觀光休憩功能，守護「浪浪毛孩」的權益。

他指出，立法方面除有中央《動物保護法》保護，台中市也訂有《台中市動物保護自治條例》、《台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例》，提供動物更完善的權益保護與生命尊嚴維護。

市府全國首創發行「養寵物不卡卡」，鼓勵飼主飼養前審慎思考，完成講習課程，可獲得47家寵物特約醫院與店家優惠；絕育部分，市府不僅有街犬貓絕育計畫，也有動物之家收容犬貓絕育、家犬貓絕育補助計畫與偏遠地區絕育、寵登、狂犬病疫苗注射三合一免費計畫，守護毛孩健康並減少流浪犬貓數量。

蔡精強表示，2019年行政院農委會評鑑，市府榮獲動物保護業務績效特優、收容管制業務績效特優獎項；2020年除繼續榮獲兩項特優獎，再獲頒認養率提升最佳獎、裁罰率提升最佳獎，動物保護成果獲中央肯定。

台中市毛小孩在收容所停留天數平均為16天，較全國平均21天還低，顯見市民至收容所「以認養代替購買」的意識逐漸抬頭，讓動物收容所的流轉率提高，創造更多收容空間與量能照顧「浪浪」。

蔡精強說，日前已開幕的動物之家后里園區，建築外觀與設計別出心裁，以犬隻造型為意象，並大量採用圓弧曲線，陽光充足、空氣流通，園內處處可見剪紙藝術裝置，充滿蓬勃生命力，柔化動物收容所昔日的冰冷形象，以溫暖姿態經營並歡迎民眾到訪。

園區不僅提供戲水池與大型綠地活動空間，讓毛孩子們盡情奔跑，也貼心替毛小孩規畫無障礙坡道與美容室，細心呵護他們的生活起居；犬、貓分為兩個區塊，犬隻方面依年齡區分為成犬區、幼犬區；貓隻部分也依貓咪個性區分獨立貓房、大貓房，讓穩定、較不怕生的貓咪可以與訪客互動，民眾即便沒有認養需求，也可以帶著一本書來親近動物，享受悠閒下午時光。

台中市動物保護防疫處表示，動物之家后里園區以生命教育基地為目標，內部除有友善寵物空間，也有演講廳、會議室、訓練室及視聽室等友善動物教育中心，配合辦理動保志工培訓、多元媒體行銷、動物論壇與活動講座，歡迎校園、團體參訪，一同關愛毛孩子。

(中時 )