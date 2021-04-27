近期塞港嚴重，但中菲行(5609)為國際汽車配件大廠客戶完成運輸專案，從大陸到北非摩洛哥，接連克服包括疫情導致寧波跳港、海運甩櫃船期延宕、退關轉船系統問題及跨境卡車載貨限制等重重阻礙，並以客製化物流解決方案順利運送高端車燈模具重貨，除了較預期交貨日提前四日送達，更為客戶成功接軌計畫產能運轉，有效避免因產能中斷可能產生的損失。

中菲行指出，由於新冠疫情持續發威，嚴重影響物流運作模式，除了海運貨船首先在寧波跳港不停後，碰到前往北非的貨物遭甩櫃，中菲行規畫的備援跨境鐵路運輸方案，再因當地海關系統設計問題，無法當日退關訂艙，進而緊急應變偕同法國代理商及長期合作的卡車公司，以最經濟有效的運輸方式，規畫跨境卡車方案。公司表示，中菲行近10年來在跨境鐵路和卡車解決方案上，累積豐厚經驗並適時提供客戶作為選擇，這次從大陸寧波經新疆阿拉山口到法國勒哈佛爾再轉到摩洛哥丹吉爾，僅在三周內順利完成，獲得客戶肯定。

由於海運呈現供需吃緊，客戶原訂以海運方式出貨受到影響，最終選擇跨境卡車方案，需經過以吊車操作的阿拉山口為物流節點，而其原包裝的三夾板僅適合以叉車進行裝卸，中菲行團隊便在提貨出發後，即把握時間研究可行的調整外層防護方式，訂做客製化的焊鐵架托盤，搭配十根強化木條，除了保護原本的包裝不受吊掛破壞，亦可將重貨平均分散其重量在亞洲-歐洲跨境卡車上，大幅保障貨物安全，並提前四日抵達預備上線。

(時報資訊)