中澳關係緊張之際，澳洲外長佩恩（Marise Payne）21日宣佈，已經取消由維多利亞州（Victoria）與中國簽署的兩項「一帶一路」合作協議。

中國外交部發言人趙立堅早前回應時表示，希望澳洲以客觀和合理態度審視合作協議，不要做出破壞雙邊關係的事。

路透報導，佩恩表示，根據「外交關係法（州與領地安排）」，決定取消四項協議，認為其與澳洲的外交政策不符，或不利於澳洲的外交關係。澳洲政府2020年才通過上述法律，賦予政府有權可否決地方政府與外國簽訂的協議，這也是澳洲聯邦政府首次使用有關權力。

其中，兩份與中國簽訂的一帶一路協議，均由維多利亞州政府與中國國家發改委簽訂，其中一份是2018年10月簽的諒解備忘錄，另一份是2019年10月簽的框架協議。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2月曾表示，仍未看到維多利亞州與中國簽署的「一帶一路」協議對澳洲帶來好處，將在數周內取消。

至於其餘兩份遭取消的協議，包括維多利亞州教育暨訓練部在2004年與伊朗政府機構簽訂的諒解備忘錄，及維多利亞州與敘利亞政府1999年簽訂的一項鼓勵科學合作的諒解備忘錄。

(工商 )