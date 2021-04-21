中國國企華融集團的債務困局有望迎來轉機。外媒引述知情人士透露，中國人民銀行正考慮通過所管理的企業收購華融體系內逾人民幣（下同）千億元的資產，幫助華融修復資產負債表，並回歸不良資產處置的主業。

知情人士稱，人行所管理企業成方匯達計劃收購華融部分非盈利資產，這部分資產的賬面價值超過1,000億元。

成方匯達曾在錦州銀行的風險化解中扮演重要角色，並成為該行第一大股東。若上述華融資產收購計劃得以實施，有望緩解債券市場對華融事件進一步惡化的憂慮。

另一知情人士透露，中國華融離岸融資平台華融國際，正在剝離數百億元的不良資產至華融海外的其他主體中國華融海外投資控股有限公司，以改善華融國際的財務狀況。

中國華融本月初宣布延遲刊發業績，鑑於公司前董事長賴小民年初因受賄罪被判處死刑，資本市場對公司經營和財務狀況陷入困境的憂慮，離岸美元債價格一度腰斬。

(工商 )