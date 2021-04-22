台北市長柯文哲積極栽培副市長黃珊珊接班，種種動作讓另名副市長蔡炳坤不滿曝光度輸人，近日遂向柯文哲當面請辭，但經慰留後打消辭意，引發兩人不和、內鬥傳聞不斷。此外，近日相關粉專「台灣阿北柯文哲」拋出「台灣街道正名運動」議題後，也讓外界看得雲裡霧裡。對此，精神科醫師沈政男認為，大家可以看看是誰在攻擊柯文哲？是不是就是2014那些人？

沈政男21日在臉書PO文指稱，當天晚上受幕僚邀請，赴市長室幫柯文哲市長分析天下大勢，談及最近市府團隊糾紛，沈政男說跟柯說，帶團隊就像爸爸帶著小孩，要注意小孩最會注意爸爸是否偏心，而如果有感受到，就要細膩處理。沈政男說，自己教他生氣的時候，至少數到三再講話，也建議他，多多讚賞與肯定別人，這樣一來，對方就不會成為你的敵人。

沈政男表示，對年輕人的指責與攻擊，切莫敵意以對，而是要同理與感受他們背後未被滿足的需求。台灣當今年輕人在想什麼？為什麼他們會有那樣的想法？這些都必須以心理學角度來面對，而不是靠直覺來反應。

沈政男總結指出，大家可以看看2014的時候，有多少人支持他？那時自己是最先批評他的政治性格與市政作法，當時還有不少人不以為然，起身護衛。現在呢？大家也可以看看是誰在攻擊柯文哲？是不是就是2014那些人？事實上，柯文哲比起2014年，已是更好，而且是好非常多的政治人物了。

精神科醫師 沈政男 臉書

(中時新聞網)