很多現代人將毛小孩視如己出，面對寵物生病，用藥可馬虎不得，必須得是動物專用才行，不過日前有臉書社團「爆怨2公社」網友出面爆料，稱自己家貓咪因眼睛出問題，帶去台北市某動物醫院就診，可當他說出先前其他動物醫院開的某廠牌眼藥水，獸醫師當場勸阻，並表示「那是人在點的」，接著便拿出另一罐藥水，指稱「這才是動物專門用的」，但該飼主返家將新買眼藥水外頭動物醫院標籤撕下後，發現跟上一間動物醫院給的根本同款，氣得他上網怒發文質疑「為什麼醫生能夠這樣名目張膽的欺騙？？？」

根據臉書社團「爆怨2公社」該貼文內容，昨（27）日原PO帶愛貓去台北市某動物醫院治療眼睛時，獸醫師看了先前他家動物醫院開立的眼藥水後表示「那是人在點的，含類固醇，最好不要給寵物點」，接著拿出另一瓶眼藥水，直指「這才是動物專門用的」，讓飼主當下不疑有他的購買使用。

日前有臉書社團「爆怨2公社」網友爆料，稱自己疑被獸醫師拐騙，二度買了人用眼藥水給愛貓。（圖／臉書社團「爆怨2公社」）

不過原PO返家後越想越不對，覺得獸醫師的言行舉止好像怪怪的，於是撕開新眼藥水外頭的動物醫院標籤，才驚覺根本與先前動物醫院給的眼藥水無異，是同一廠牌，一秒戳破該獸醫師謊言的原PO，隨即上網發文表示，自己願意尊重不同醫生的觀點和專業，也知道寵物用藥多與人通用，會購買新眼藥水主要是舊的已過期，可他萬萬沒想到，獸醫師會疑似藉由攻擊同行藥品，拉抬或行銷自家醫院，透過不實話術欺騙非專業飼主，這也讓原PO開始懷疑「那寵物今天打的預防針或是另一隻貓要治療感冒的針劑到底是打了什麼！？」並PO文提醒大家要當心，嘲諷該動物醫院的獸醫師「非常厲害，因為非常會騙人」。

日前有臉書社團「爆怨2公社」網友爆料，稱自己疑被獸醫師拐騙，二度買了人用眼藥水給愛貓。（圖／臉書社團「爆怨2公社」）

此文一出，不少網友看了跟著憂心忡忡，齊聲痛罵「無良醫院！」「真的是很扯」、「這獸醫是不是覺得大家都很好騙」、「一樣都是類固醇+抗生素阿」，不過也有網友似乎對獸醫師疑似說謊不足為奇，表示「動物的藥就是人類的藥只是劑量不同罷了」。

(中時新聞網)