台灣詩人阿芒與美籍譯者柏艾格以詩集Raised by Wolves獲美國筆會文學獎的翻譯詩集獎。身為首位獲此獎項的台灣作家，阿芒感謝可以創作的每一天、每一個奇蹟。

本書涵蓋阿芒與柏艾格（Steve Bradbury）合作3個時期的作品與對話內容。2021年美國筆會文學獎（PEN America Literary Awards）評審團指出，兩人共同透過文字表現力，書中對話與批判真情流露，造就創新翻譯的新境界。

阿芒與柏艾格結識於2014年，當時柏艾格在國立中央大學任教，翻譯一些阿芒的詩並獲國外刊物登載。美國出版社希望推出一本詩集，但翻譯與出版因故一直延宕。

2016年，阿芒與柏艾格獲獎助一同赴美國佛蒙特工作室中心（Vermont Studio Center）駐村。一個月相處與對談中，兩人辯論詩作翻譯各種層面，成為詩作翻譯的前奏曲。

阿芒2018年獲得文化部獎助，前往英國灣園（Cove Park）駐村，與柏艾格透過網路溝通，繼續遠距翻譯對話，英文詩選和翻譯對話集Raised by Wolves最終於2020年出版。

阿芒透過駐紐約台北文化中心新聞稿表示，這本詩集生產過程崎嶇，歷時多年。但也正因如此，她與譯者深入對談，觸及詩、語言、文化、翻譯各個層面，詩選和翻譯對話集一起收入書中。

阿芒說：「感謝網路的神奇，感謝翻譯的艱困和美妙，感謝在不平坦的道路仍然堅持的出版社團隊，感謝贊助作家駐村的文化部、亨利魯斯基金會以及其他機構，感謝Steve（柏艾格）的幽默、睿智、音樂感和大度，讓我收獲激烈冒險的翻譯爭論，也收獲一位知心的朋友。」

紐文中心表示，欣聞阿芒的中英對照詩集在美國出版並獲獎，看見作家們長期耕耘累積，讓台灣文學的活潑能量透過翻譯與英語世界的讀者欣賞，這是台灣的驕傲。

美國筆會成立於1922年，由文學界人士、出版社代表及翻譯家等組成。自1963年起，美國筆會文學獎每年頒發20多個不同獎項，表彰小說、非小說、詩、傳記、散文、兒童文學、戲劇等類型的年度最傑出作品，是美國最重要文學獎之一。

(中央社)