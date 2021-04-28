鑑於新冠疫苗接種率上升，美國疾病管制局（CDC）27日宣布放寬戶外口罩規定。根據CDC最新修訂的健康指南，凡完成疫苗接種的民眾，在戶外散步、健走、騎車、慢跑、用餐或參加小型集會，無須佩戴口罩。但出席演唱會或體育賽事等人潮聚集場所，仍須戴上口罩。

(工商 )