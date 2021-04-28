美國打過疫苗者 戶外運動無須戴口罩 21:202021/04/28 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於新冠疫苗接種率上升，美國疾病管制局（CDC）27日宣布放寬戶外口罩規定。根據CDC最新修訂的健康指南，凡完成疫苗接種的民眾，在戶外散步、健走、騎車、慢跑、用餐或參加小型集會，無須佩戴口罩。但出席演唱會或體育賽事等人潮聚集場所，仍須戴上口罩。 染疫機師去清真寺牽連6大學 陳時中：已訂封鎖辦法 機師染疫擴大 華航啟動分組居家辦公 (工商 ) #無須 #CDC #戶外 #美國打 #戶外運動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美駐印使領館百人確診 2雇員死亡 04:102021/04/28 話題觀察 美國疫苗接種進度超前 部分地區甚至供過於求 10:592021/04/28 生活 華航疫情血清調查陽性率高 侯友宜籲中央面對事實 09:592021/04/28 政治 告別讀卡機報稅時代 遠傳friDay理財＋推出門號身分認證報稅 15:472021/04/28 財經 時論廣場》印度疫情為何演變成人間煉獄（朱雲鵬） 19:372021/04/28 時論廣場 華航實施分組居家辦公 機組員居檢一人一戶 17:162021/04/28 生活 華航染疫風暴擴大 蘇貞昌：桃醫防疫團隊已進駐華航園區 16:252021/04/28 政治 《航運股》華航園區 實施分組居家辦公 17:232021/04/28 財經 台大傳1學生確診新冠 校方回應了 13:452021/04/28 生活 疫情升溫 三機師驗出血清抗體陽性 04:102021/04/28 財經要聞 聆聽天籟美聲 大里杙音樂節周六夜登場 15:472021/04/28 寶島 財經熱門新聞 陸5月起取消部份鋼鐵產品出口退稅 中鋼：鋼市添利多 - 財經 - 工商 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 上萬七 他5檔股票賠到脫褲！專家大驚：這支快砍掉 - 財經 市值一度飆千億人民幣 兩岸IC設計龍頭命運曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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