諾富特疫情延燒，確診個案1135與愛犬共居，個案遭隔離後，這隻邊境牧羊犬交由新北市動保處接手照顧，動保處表示，2日下午人員著全套防疫裝備前往將犬隻帶回安置，並依防疫程序進行14天隔離。動保處表示，該犬無發燒、無呼吸道症狀，其活動力良好，飲食、排遺皆正常，預計隔離14天無異狀後，將由其親友帶回飼養。

動保處表示，依美國疾病管制暨預防中心公告最近實驗研究表示，許多哺乳動物都有可能感染COVID-19病毒。在實驗環境下，貓、雪貂、果蝠、倉鼠、貉和白尾鹿還可以將此病毒傳播给其他同種動物。

但動保處指出，這些研究僅在少數動物發現感染可能，並不能表明動物是否會將病毒傳播給人類，提醒儘量減少聚會活動，室外活動保持1公尺社交距離，以減少傳染機會 。

台大獸醫專業學院兼任教授劉振軒表示，沒有症狀或有症狀新冠肺炎的病人可能會感染給犬貓，但犬貓症狀較輕微，目前為止尚無科學證據顯示犬貓會將病毒再回傳給人，只要配合其他家中成員進行隔離觀察即可，同時應避免親吻、舔觸動作或分享食物。若確診個案確實無親友可照護動物時，可聯繫動保處尋求協助，飼主不得任意棄養。

動保處表示，已收容第二個確診者共居犬案例，犬隻隔離期間健康狀況一切良好，飼養寵物民眾無須過於擔心，只要避免與家中寵物親密接觸，照顧寵物前後應以肥皂及清水洗手，就可以保障寵物健康。

(中時 )