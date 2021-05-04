紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）3日表示，美國今年經濟可望強勁成長，但這並不代表聯準會（Fed）會立即撤出貨幣政策支持。

威廉斯表示，在Fed寬鬆貨幣政策支持下，加上政府推動大規模紓困方案，以及疫苗廣泛施打，預期「今年美國經濟增速將創下1980年代初期以來最快」。

但他強調，這並不意味著Fed會迅速改變政策立場，原因在於「我們距離完全就業與物價穩定的目標仍然遙遠」。

(工商 )