美經濟前景看好 聯準會官員重申寬鬆貨幣立場 06:272021/05/04 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）3日表示，美國今年經濟可望強勁成長，但這並不代表聯準會（Fed）會立即撤出貨幣政策支持。 威廉斯表示，在Fed寬鬆貨幣政策支持下，加上政府推動大規模紓困方案，以及疫苗廣泛施打，預期「今年美國經濟增速將創下1980年代初期以來最快」。 但他強調，這並不意味著Fed會迅速改變政策立場，原因在於「我們距離完全就業與物價穩定的目標仍然遙遠」。 美中關係惡化 布林肯：原因是北京對內壓制對外囂張 康和投顧看好8題材 估本周指數區間17,200-17,800點 (工商 ) #Fed #立場 #這並 #威廉斯 #美經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞洲經濟力強成長 挹注亞高收債投資價值 12:522021/05/03 財經 股神盛讚庫克 認錯減碼蘋果 04:102021/05/03 財經要聞 中日韓承諾 為疫後經濟復甦提供「有針對性」支持 12:392021/05/03 財經 《國際產業》蘋果＆Epic終極之戰 未來數位經濟就看這一役(2-1) 15:072021/05/03 財經 《國際產業》蘋果＆Epic終極之戰 未來數位經濟就看這一役(2-2) 15:072021/05/03 財經 美股3大指數高開 道瓊指數漲逾200點 22:342021/05/03 財經 資金浪潮延續 有助台股多頭挺進 12:422021/05/03 財經 全美瘋股票 資產占比創高 04:102021/05/03 全球財經 日盛投信：亞洲經濟力強成長 挹注亞高收債投資價值 12:402021/05/03 財經 年至以來投資級債表現 金融債一枝獨秀逆勢上漲 11:432021/05/03 財經 美解密文件：日本曾就釣魚台主權尋求美方支持遭拒 21:402021/05/03 兩岸 財經熱門新聞 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 曾不理賈伯斯 促成蘋果結盟台積電 英特爾執行長：最大的失策 - 財經 美國200多萬人請願 要求每月發放2000美元支票 - 財經 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 疫情…五大偏空訊號浮現 台股市值蒸發1兆 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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