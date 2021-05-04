國內新冠肺炎疫情延燒，台南市防疫升級，周末又有多場廟會陣頭活動，陣頭表演者需不需要戴口罩？台南市長黃偉哲4日上午說，會再進一步跟宮廟溝通，如果說他們不戴口罩，要拉開距離，如果他們還是群聚在一起，又不戴口罩，那是一定開罰。

黃偉哲說，戴口罩是希望能夠保護他們自己也保護別人，但操演宋江陣或是廟會活動是高耗氧的、高耗體能的動作，怎麼樣能在防疫期間內能夠讓宗教活動也能夠完成，會再進一步跟宮廟溝通，譬如說在演練宋江陣的時候，人跟人之間的距離有一點出來，陣頭自己能夠保持一點距離。

此外，台南各大醫院4日起恢復健保卡實聯名制外，舞廳、KTV特種場所也要恢復實聯制，黃偉哲表示，台灣是一日生活圈，實聯制會為民眾生活造成不便，但是個人的小小不便成就了防疫防線能夠完整，這個部分還請大家多體諒、多諒解。

黃偉哲4日上午至下營公有零售市場宣傳節水時表示，北台灣、雙北、桃園有許多確診者，或是他們的足跡有經過的地方，如果萬一確診者來台南，他出現過的公共場合或是密閉空間，參加大型集會活動，經過實聯制的話就可以溯源，可以追蹤到當初有誰在那邊。

黃偉哲說，實施實聯制的話，尤其去醫院看病，健保卡一刷，就可以及時發現他是不是居家檢疫的或居家隔離的人，那可以馬上制止他進入醫院，那就不用等到事後再來回溯，「陳時中部長也說，台灣現在已經在社區感染邊緣」，不要等到出現社區感染後，大家才來說早知道當初就怎麼樣，那時候就來不及了。

(中時 )