電影描述剛分娩的甘妲（Gunda）迎來一窩小豬仔，引領牠們沐浴陽光，探索外頭的世界。（海鵬影業提供）

榮獲本屆奧斯卡最佳紀錄片15強的電影《農場我的家》，由《小丑》奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯監製，俄國紀錄片大師維克多·柯薩科夫斯基（Victor Kossakovsky）執導，劇情透過1隻豬、1隻獨腳雞和2隻牛的農場日常，訴說一個深刻感人的故事，不僅強摘美國爛番茄網站98％高分，更吸引名導接踵朝聖。

曾獲坎城金棕櫚獎的美國導演葛斯范桑（Gus Van Sant）盛讚該片是「大師的完美神作，極美！必看！」而《羅馬》奧斯卡最佳導演艾方索柯朗更是熱愛該片，他表示《農場我的家》迫使觀眾拋棄對於語言、評判的成癮，「帶領我們體驗崇高的親情與生命的力量」。俄國大導演蘇古諾夫（Alexander Sokurov）更極力推崇柯薩科夫斯是「唯一值得頒給『諾貝爾和平獎』的電影導演」。

為拍攝該片，導演柯薩科夫斯基特別赴挪威奧斯陸附近一座農場「選角」，第一天造訪時就遇到「甘妲」（Gunda）。當時甘妲不畏生地走來、並一直望著他，她的臉充滿力量，讓柯薩科夫斯基深深被打動，「我們找到女主角了！豬界的梅莉史翠普！」。有趣的是，片中不僅甘妲演技驚人，「演員群」包括小豬們、獨腳雞和牛群的戲都令人嘆為觀止，尤其獨腳雞生命力強勁的演出，更是讓人目不轉睛，堪稱是「最佳男配角」。《農場我的家》29日在台上映。

(中時 )