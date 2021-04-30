甫拿下奧斯卡最佳紀錄片的《我的章魚老師》引起全球關注，在台灣也有導演黃嘉俊費時3年完成的《男人與他的海》正努力拉近台灣人與海洋的距離。2部紀錄片皆一反過去呈現海洋生物逐漸消失的不安畫面，而是透過鏡頭帶觀眾看見美麗的海洋奇景，希望能更深、更廣地影響各個年齡族群。

該片靠著群眾募資完成的「一萬名海洋之子」30日順利達成目標，共超過百所學校參與。導演黃嘉俊和2位主角廖鴻基與金磊全台跑透透，希望能在映後直接與同學交流，加深他們的感受。從幼兒園到大學生觀賞完都給予最熱情的回饋與互動，不僅映後提問踴躍，廳外合照、簽名樣樣來，其中一場高雄的新甲國小、七賢國小與文府國小的同學們更在片尾跟著唱起主題曲〈漂島〉，導演聽了感動噴淚：「孩子們自在地跟著唱了起來，節奏熟稔，一點都沒落後，彷彿這歌他們已經唱過千百回，而且還帶著滿滿的感情。」

「一萬名海洋之子」報名開放不到48小時即額滿、甚至遠超過原先預定的萬人觀影，一直大力協助該計畫的富邦文教基金會，特別加碼贊助全台超過3500名同學，讓計畫再擴大。尤其在南投、雲林等沒有上映的城市，也在當地老師積極爭取下，孕育新區域的「海洋之子」。更前進台東舉辦原住民部落的特映會，映後有一名布農族的孩子分享：「看到導演拍的海，讓我也想找到自己和家鄉，與大自然之間的關係。」在全台放映的過程中，看見很多學校的活力與老師的熱忱。富邦文教基金會表示，「海洋之子」是來自群眾募資的愛心，希望透過基金會及教學現場的老師，讓每位海洋之子的價值遠超過一張電影票的價格。

(中時 )