台南市110學年度將建置完成雙語教育中心，台南市教育局首創「雙語輔導團」，集合國中小各領域11位專長教學教師組成專業輔導師資，將協助各校辦理雙語教育，今年暑假開始啟動課室英語，預計有33校將率先達到每周1／3節數使用雙語授課，50所學校1／6節數用雙語授課。

成功大學外語中心主任鄒文莉表示，台南首創成立雙語輔導團，未來可以跨校、跨縣市合作，向外推廣台南雙語經驗。

教育局長鄭新輝今天宣布雙語輔導團正式成立，並頒發證書給團員。雙語輔導團由西門實驗小學呂翠鈴校長擔任創團召集人，組成專業堅強的輔導師資陣容，期望成為推動雙語教育的台南國家隊，建構台灣頂尖雙語教學講師庫。

鄒文莉也在會中分享台南市在推動雙語教育的3個第1，包括第1個與大學合作，找出適合台南市的教學模式；首批認證學分班中，最多老師取得雙語增能證書；第1個成立雙語輔導團。

鄭新輝表示，無論大校或小校、城市或偏鄉，所有學校都要擬定未來4年成為雙語學校的中長程計畫，讓每位學生都可享有雙語教育的機會。希望雙語輔導團專業堅強的輔導師資陣容，成為推動雙語教育的台南國家隊，建構台灣頂尖的雙語教學講師庫。

成功大學團隊受台南市政府委託，106學年度協助台南市建立推動雙語教育的模式並吸引全國各界來取經。2017年導入CLIL「領域學科內容與語言整合教學」於西門實驗小學等6所學校實施，去年推廣至包含溪南及溪北區域的18所學校，協助教學實踐並建立「課程包」，去年也接受教育部委託並完成首批認證學分班。

台南市教育局經盤點現階段國小老師英語能力，總計國中小有710位可實施雙語的師資，英語教師共計990位，就總體師資量，目前推動雙語教學沒有太大問題。

(中時 )