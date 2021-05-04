勞工是推動經濟最辛勤的那一塊！北市府4日在2樓親子劇場舉辦「臺北市110年度紀念五一勞動節暨表揚大會」，市長柯文哲、副市長蔡炳坤、勞動局長陳信瑜到場，並邀集各界貴賓蒞臨，柯文哲親自頒發獎項給300位優秀勞工及單位，並表示，會持續完善職場安全體系及督促事業單位遵守勞動法令，將北市創造成安心就業的首善城市。

300位優秀勞工及單位中，包括7名模範勞工、62家優良工會、17名優秀工會會務人員、214名優秀勞工，現場有得獎人、工會代表、勞動組市政顧問、市議員等約500人共同出席，一起見證榮耀時刻。

柯文哲表示，他送上最誠摯的祝賀與敬佩，同時也要向所有獲獎者的家屬表達自己最真心的感謝，獲獎者因有家人的全力支持，才能讓沒有後顧之憂地在職場崗位上奉獻心力。蔡炳坤則說，希望各行業勞工能持續發揮職場專業，與市府一起打拚後疫情時代經濟。

「這是首次針對優良工會頒發獎金！」陳信瑜指出，此次邀請到外部專家學者至工會參與實地訪查，除檢視會務運作是否健全外，並針對工會選舉制度、財務透明化、會員勞動權益爭取及服務管理、勞工教育辦理情形等皆列為評選項目，更特別的是，今年入選優良工會的前40名，還可獲得2萬元獎金，有別於以往只頒發獎牌。

陳信瑜說，今年的模範勞工得獎人，都有值得嘉許的優秀事蹟，其中紀錄片導演李念修女士，被喻為「電影的神剪手」，剪輯作品有《奇蹟的夏天》、《報告老師！怪怪怪怪物》、《共犯》、《愛情無全順》、《不老騎士-歐兜邁環台日記》等不勝枚舉，首部編劇作品《逆光飛翔》更是廣獲好評，部部作品耳熟能詳。

另一位模範勞工盧和順先生，任職於臺北大眾捷運股份有限公司，對捷運車輛保養檢修積極奉獻，確保捷運系統運轉安全及穩定，提出建議改善工法，默默守護著台北捷運列車的運作順暢，為市民的通勤安全把關。

陳信瑜說，今年紀念五一勞動節暨表揚大會以「健康勞動 勞動健康」為活動主題，宣示北市勞動局捍衛勞工身心健康的決心，積極輔導事業單位遵守勞動法令、改善職場工作環境，同時也呼籲事業單位，應落實保障勞工身心健康的責任，讓北市的勞工可以在健康的環境下從事勞動，也因勞動而使勞工身心愈來愈健康。

(工商 )