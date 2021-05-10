北市勞動局舉辦「2021兒童認識勞動權益四格漫畫徵件競賽」活動開跑！今年徵件期間為9月15日至10月15日，活動總獎金計9萬5,000元，得獎學生將可獲得最高獎金3500元。北市勞動局長陳信瑜表示，期待藉由競賽式活動設計，鼓勵教師將勞動教育融入繪畫教學，並指導學生參加四格漫畫創作，以提升未來公民勞動素養。

陳信瑜表示，為推廣校園勞動教育向下扎根，勞動局去（2020）年度以臺北市國民小學中、高年級學生為對象，辦理兒童認識勞動權益四格漫畫徵件競賽活動，報名人數踴躍，參賽作品充分表達主題意象，陳信瑜說，不論是勞動身影的描繪，抑或是勞動權益的體現都令人驚艷。

陳信瑜說，此活動徵件對象為臺北市公（私）立國民小學之中、高年級學生，參賽組別以年級分為「中年級組」（3、4年級）及「高年級組」（5、6年級）。

徵件內容包含三大主題：「以家人或親友之勞動經驗或工作樣貌為題，描繪其勞動身影、勞動故事或職業甘苦等」、「以遵守勞動法令、認識相關勞動權益為題，描繪基本的勞動權益」、「其他勞動相關主題，例如：性別工作平等、勞動時事及啟發…等」。

陳信瑜提醒，此活動總獎金將近10萬元，分別就參賽組別的獲獎學生，擇特優3名各頒予獎金3500元、優等5名各頒予獎金2500元、佳作10名各頒予獎金1000元；指導教師也按獎項分別頒予獎金1500元、1000元、500元。

勞動局表示，歡迎北市國小各校鼓勵校內中、高年級學生踴躍報名參加，詳細內容可至勞動局官網下載活動簡章（勞動局官網〉業務服務〉勞動教育文化〉勞動教育〉兒童認識勞動權益四格漫畫徵件競賽活動），網址：https://bit.ly/3bOCMXg，或來電02-27208889/1999分機3345洽詢。

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