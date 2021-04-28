最近全球疫情持續升溫，台大公衛教授陳秀熙表示，本周全球疫苗接種速度仍在緩慢增加，若要盡速讓疫情降溫，必須加快疫苗施打的力道。此外，本周印度、歐洲、南美洲、北美洲的疫情發生率每10萬人都破百，顯示國際疫情相當嚴峻，是近期國內屢屢傳出機師確診的一大關鍵，呼籲中央盡速安排航空機組員接種疫苗。

陳秀熙指出，目前全球疫苗已打出10億劑，至少1劑覆蓋率最高的地區仍然是北美洲，達27.5％，其次依序為歐洲（19.2％）、南美洲（10.8％）、亞洲（3.9％）、非洲（0.8％）、大洋洲（0.8％）。

其中北美洲當中又以美國接種速度最快，陳秀熙說明，截至4月23日，美國已施打2.2億劑，疫苗施打率達42.2％，超前總統拜登上台前所開出的支票，甚至已有某些地區的施打速度開始減緩，開始出現疫苗供過於求的情形。

歐洲方面，則以英國（49％）、匈牙利（37％）、塞爾維亞（28％）、芬蘭（27％）、冰島（24％）接種率最高，但整體而言歐洲的第二劑施打率仍然偏低，僅有7.4％，另外東歐疫苗施打率也偏低。

近期除印度疫情嚴峻外，南美洲也陷入空前危機，陳秀熙指出，本周全球新增的個案數南美洲就佔全球7％，新增死亡數更佔全球20％，巴西全國27州更是已有21州的ICU達飽和，醫療瀕臨崩潰。

更嚴峻的是，南美洲更陷入對疫苗不信任的排斥反應，連帶造成疫情持續惡化。

亞洲方面，以印度單周增加216萬人接種最多，其次依序為土耳其、伊朗、菲律賓、伊拉克；不過東南亞如尼泊爾、泰國、寮國、馬來西亞、印尼等施打大陸疫苗的國家，最近疫情也開始復發，有逐漸升溫的趨勢。

(中時 )