行政院長蘇貞昌今（22）日在臉書貼圖宣布「外銷訂單又創新高」，不過因前行政院發言人丁怡銘回鍋政院擔任機要顧問，月薪近12萬元、約11萬多，引發爭議，因此有網友也在蘇貞昌的PO文底下好奇詢問，圖片是丁怡銘做的嗎？「12萬顧問交作業了」。

蘇貞昌在臉書指出，蔡政府防疫、紓困、振興有成，即使面臨美中貿易摩擦、疫情爆發、全球供應鏈斷鏈的威脅，台灣的外銷訂單仍然連連創新高。

根據經濟部統計，蘇貞昌指出，我外銷訂單已經連續十三個月正成長，上個月更創下歷年同月新高，年增33%，不只是電子、資訊業的護國神山替大家爭氣，基本金屬、機械、塑橡膠等傳統產業，業績也都創新高。

最後，蘇貞昌說，政府守住疫情、顧好經濟，更要替大家減稅增福利，下個月的報稅會有205萬戶受益，今年八月更會有第一波的育兒津貼加碼，讓台灣繼續衝、國家繼續向前進。

對此，有網友肯定政府，「會做事的院長不是假的」，繼續衝衝衝。另有人抱怨，外銷創新高，少子化也創新高，呼籲政府正視高房價問題，「低薪、高房價，絕口不提是嗎！」

網友好奇，蘇貞昌PO出的圖片是不是丁怡銘做的。（圖／摘自蘇貞昌臉書）

不過，丁怡銘過去在行政院被認為是「網軍指揮官」，製作哏圖在網路上帶風向，去年因牛肉麵風請辭下台，幾個月後又回鍋政院，引發爭議。因此也有網友在蘇貞昌PO文底下留言問說，「這是丁丁做的圖嗎？」「12萬顧問又做功課，交作業了？」「 這樣就月領12萬了嗎？」「哏圖突然又活躍了」，還有人自薦可以外包做哏圖，價錢只要丁怡銘一半就好。

(中時新聞網)