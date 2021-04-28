去（2020）年2月，新竹科學園區一名程姓男工程師，因為兌中「109年11-12月份」發票號碼500元獎項太開心，興奮地將發票照公開PO上網，孰料此舉害他的心情從天堂瞬間掉到地獄，同年6月，工程師前往便利商店兌獎時發現500元已被領走，傻眼至極的他趕緊報警，警方循線調查後，發現是另一名呂姓男網友，在看到程男中獎發票照後心生歹念，直接以手機「統一發票兌獎」APP掃描QR code盜領500元獎金，因此士林地檢署近日依詐欺罪將其起訴。

根據起訴內容，發票第一次中500元獎項的程男，去年2月在臉書公開貼文，直呼自己「有中過200元，1000元，4000元發票，第一次中有500元的發票，真幸運」，想不到這則動態，同月10日被呂姓男網友看到，隨即向另一名楊姓女友人借手機，用其手機「統一發票兌獎」APP掃描程男發票上的QR code，假冒是中獎人，盜領500元獎金，直到程男2020年6月手持紙本發票到便利商店領獎時才發現，這份「幸運」獎金遭不明人士冒充身分領走了，因此趕緊報案，並於臉書該則發票貼文中留言「誰用app盜領我的發票，我要去報警了喔～國稅局已經查到身分證字號了，跑不掉的喔～」

果不其然在警方追查下，很快便鎖定住在新北市汐止區的手機主人楊女，以及戶籍在汐止，不過人住台中的呂男，並將2人逮捕，全案移送士林地檢署法辦。呂男到案後，最終坦承盜領程男的500元獎金，檢察官遂依最重可判5年的詐欺取財罪將其起訴，至於楊女，檢察官認定她單純借用手機，不知道呂男的意圖，因此獲不起訴。

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(中時新聞網)