中一中學生以「標哥」當園遊會擺攤廣告，也意外為大甲鎮瀾宮董事長顏清標「標太郎」水餃打知名度。（盧金足攝）

前立委顏寬恒向學生喊話，快聯絡他，私人贊助一箱水餃，保證比消波塊好吃。（盧金足攝）

前立委顏寬恒3日在臉書幽默回應，「爸爸現在不做消波塊了，都在做水餃」，很多網友看了「笑加併軌」。（摘自顏寬恒臉書／盧金足台中傳真）

台中一中學生在校慶園遊會擺攤時，張貼「標哥」海報，寫著「肖年仔！欲拍銃（射擊）嘸！」引發網路熱烈討論，前立委顏寬恒3日在臉書幽默回應，「爸爸現在不做消波塊了，都在做水餃」，還請學生和他聯絡贊助一箱水餃，保證比消波塊好吃，貼文一發出，立委蔣萬安也留言「寬恒叫賣再加碼萬仔手包水餃」。

台中一中年度盛會，都會在園遊會擺攤各出奇招，創意十足，有學生畫出大甲鎮瀾宮董事長顏清標「標哥」造型海報，Q版標哥還手拿一把槍，旁邊畫著海線特色消波塊，及啤酒罐、台中名產東泉辣椒醬，吸引學生來玩射汽球遊戲。

顏寬恒今天在臉書發文表示，「爸爸現在不做消波塊了，都在做水餃」，顏寬恒都在忙選民服務，只能偶爾吃水餃沾東泉辣椒醬。

他還趣虧說「中一中的同學趕快追上進度啦，炎炎消防隊都第二季了，你們還在追第一季。還有，記得跟寬恒哥聯絡，私人贊助你們一箱水餃，保證比消波塊好吃，下屆園遊會改賣標哥水餃，隨貨附贈寬恒哥叫賣服務一式」。

顏寬恒在臉書還附註「不用打統編喔」，意在言外的酸有政府官員買私人物品，還開立統一編號的發票。

面對外界用有色眼鏡戲謔，顏寬恒不但沒有生氣，還用幽默的口吻向台中一中的學生喊話「下次園遊會他也要參加，贊助標哥水餃跟幫忙叫賣」。

網友紛表示，這樣高EQ的處事態度，其實不是首次，幾年前PTT網友用「台中肉粽」消波塊影射顏家，顏寬恒也是站出來回應，說明消波塊是海岸的守護者，保護海岸不受波浪侵襲的第一線，之後還推出「西瓜造型」的消波塊抱枕，相當受到年輕朋友喜愛。

對學生畫顏清標的造型，顏寬恒跟上話題輕鬆回應學生「我爸頭髮沒這麼黑」、「當阿祖的他是很慈祥的」

蔣萬安也來留言「找型男顏寬恒當然不能忘記台北萬仔，寬恒叫賣再加碼萬仔手包水餃」 ，立委洪孟楷留言表示，「水餃好吃！同學發揮創意，期待看到明年叫賣不能用公款打統編報帳的台灣豬肉水餃！」

還有網友建議，標哥賣的水餃，應該捏成消波塊的造型，顏寬恒笑說「這變燒賣了」。很多網友稱讚顏清標的「標太郎」水餃好吃，台中一中學生以「標哥」當廣告，顏寬恒主動出擊與學生互動，成為網路熱門話題。

(中時 )