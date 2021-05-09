前立委顏寬恒立志要在三個月減下10公斤，並和網紅含羞草（草爺）曾和顏打賭，草爺目標在一個月內瘦5公斤。7日草爺在臉書宣布，經過一個月的運動只瘦了2.5公斤，願賭服輸，要發1000片雞排，還有當顏委員的一日助理。對此，顏寬恒則說，會特別用心準備一整天的「地獄行程」，敬請大家期待。

草爺7日在臉書宣告打賭失敗，願賭服輸，要發1000片雞排，並當顏寬恒的一日助理，也期待6月26日顏寬恒的減重成果，「就不相信顏委員可以經的起食物的誘惑，期待委員跟我一起發雞排唷」；顏寬恒則在文章下方留言表示，「敬愛的草爺，恭喜您錄取了，請問何時報到啊」。

此外，顏寬恒也在臉書表示，減重是一個男人一生永恆的努力，草爺在這道路上跌倒了，「讓我們懷念他～～～因為他不但輸了一千份雞排，也輸掉了自己的身體……他要來當寬恒的一日助理啦」，還笑說草爺的腳好醜，希望他來當助理前可以先做個美容，「服務處不收醜腳助理的啊！」

顏寬恒更稱，特別用心準備了一整天的「地獄行程」，當然不會只讓草爺包一整天水餃那麼簡單，要讓草爺看看非現役民代的一天有多麼辛苦，敬請大家期待。至於自己的減重進度，顏寬恒說，「未完待續，敲碗等雞排」。

減重是一個男人一生永恆的努力。 含羞草日記... 由顏寬恒發佈於 2021年5月8日 星期六

(中時新聞網)