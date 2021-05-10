基進黨籍台中市第二選區立委陳柏惟罷免案，第二階段連署書10日正式向台中市選委會遞件，前立委顏寬恒中午在臉書公開給陳柏惟一封信表示，「好的立委不需要有48小時，您只要專心做好一件事，就是照顧好海線與烏日霧峰地區選民，也就夠了。」

顏寬恒給陳柏惟一封信全文如下：

寬恒一直覺得，像您一樣的年輕人從政，真的非常難得，真的希望您好好珍惜這樣的機緣。

寬恒從小在海線長大，您千里迢迢來到這個海線加上烏日、霧峰的選區才一年多，對我們的鄉親和民情可能並不熟悉，容我與您分享。

海線與烏日、霧峰的鄉親一向熱情而且包容，台灣少有。當初您隻身一人來到這個選區時，鄉親毫不保留熱情應對，努力支持，讓才從高雄議員落選的您，一來陌生選區就能夠當選立法委員，正是這種包容與熱情的最好證明。即使寬恒因此落選，也依然對這樣的包容引以為傲。畢竟，除了我們海線和霧峰鄉親之外，全台灣還有哪個地方可以這麼的廣納百川，無私無我的接納一個陌生人？

但是一年多之後，寬恒在服務選民時，許多鄉親忍不住抱怨。因為，柏惟兄您可能還不明白，您是地方民意代表，是來轉達跟解決海線與霧峰民意的公器。或許柏惟兄真的很關切全國的掃地機器人，但選民希望您先解決地區的空污問題，又或者您很關切動畫節目是不是對岸的認知作戰，但選民希望您先解決食安問題。

整個台中地區的立委，以您上的網路電視媒體時數最多，或許這其中有甚麼寬恒不懂的成就感與必要性，但也難怪選民會抱怨與不滿。好的立法委員不需要有四十八小時，您只要專心做好一件事：照顧好海線與烏日霧峰地區的選民，也就夠了。

寬恒還是覺得，像您一樣的年輕人從政，真的非常難得。柏惟兄，寬恒還是奉勸您，莫要遺忘當初您孤身一人來此時的初心，莫要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。不忘初心，方得始終，寬恒與您共勉之。

(中時 )