日媒援引消息人士報導，因競爭加劇削弱了銷售力道，蘋果將今年所規畫的AirPods無線耳機產量大砍25%～30%。

報導指出，蘋果將2021年AirPods的產量從1.1億副調降至介於7500萬～8500萬副，這意味著AirPods的需求正在減弱。自2016年推出以來，此款無線耳機的出貨量一直以兩位數百分比的速度增長。

一位消息人士透露，第二季到第三季初的訂單減少最顯著。AirPods的倉庫和店內庫存水位目前都很高，需求並不如預期強勁。

知情人士表示，蘋果希望今年將推出的新AirPods將刺激銷售。

根據市場研究公司Counterpoint Research提供的數據，去年蘋果AirPods出貨量約7280萬副，以31%的市占率取得領先。在2020年10～12月季度，包括AirPods、Apple Watch和HomePod等可穿戴裝置和其他周邊產品營收為129.7億美元，貢獻蘋果營收逾11%。

但儘管取得市場領先地位，但AirPods銷售並未達到蘋果預期。消息人士表示，去年蘋果要求供應商生產約8000萬～9000萬副AirPods，而未賣出的AirPods現在已經成為庫存。

根據Counterpoint提供的數據，因競爭持續加劇，蘋果AirPods的市占率年年萎縮，2018年市占率高達60%，2019年跌至47%，到2020年更下滑至31%。

一位來自高層的消息人士表示，AirPods高速成長的時代可能已經過去。

(時報資訊)