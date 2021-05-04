味全咖啡品牌「貝納頌」去年在常溫咖啡的市占率，今年力拚翻倍，也就是達到15％、16％，目標鎖定3年內超越龍頭「伯朗」咖啡。

味全今日舉行味全學生新品開發競賽記者會，味全董事長陳宏裕親自出席。

對於疫情的衝擊，陳宏裕表示，牛奶、咖啡屬於剛性需求，疫情只是讓消費者的消費方式不同，線上與線下的轉換，但實際影響不會太大，通路上味全也早已經部署，不論是實體通路，還是電商都經營相當不錯。

為了迎戰可口可樂今年推出瓶裝「喬亞咖啡」，味全也即將推出新款的寶特瓶裝咖啡，主動出擊。

目前味全常溫咖啡「貝納頌」市占率約為8％，市場排名第4名，希望今年可以翻倍，達到14％到15％；目標是3年內挑戰常溫咖啡龍頭「伯朗」咖啡，其市占率約30％左右。

味全協理陳盟元分析優勢，現在消費者的需求、口味已經改變，新的消費群希望可以喝到品質更好、味道更濃烈、低糖、低奶的咖啡，對咖啡香氣希望可以更為原始。

其次，消費者品牌忠誠度很高，貝納頌有品牌優勢。

(中時 )