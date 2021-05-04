業界4日所出具報告指出，第一季燃料電池電動車（FCEV）銷售數量，韓國現代（Hyundai）被日本豐田(Toyota)超車，名次掉到第二位。

根據調研機構SNE Research最新數據，2021年首季，全球FCEV總賣出車輛年增89.2％，並達近4,000輛新紀錄。這主要得歸功於，豐田Mirai二代車款的強勁銷售量所推升。

此報告調查，上季豐田共售出約2,000輛FCEV，遠遠高於2020年同期的300輛，獨占FCEV中49％近半市場。

韓國Nexo的製造商現代汽車，同季銷售量年增29.5％，約1800輛，占全球FCEV中的44.6％左右。

第三名則是日本本田汽車(Honda)，不過市占率僅2.3％，遠不及豐田或現代。

全球FCEV市場仍處於早期萌芽階段，目前也缺少它家競爭車款與充電基礎建設。不過業界預估，合起來超過九成市占率的現代與豐田，未來之間的FCEV爭奪戰將會愈演愈烈。

SNE Research補充，現代與豐田對打下，目前以豐田較占上風，Mirai車款也會幫助豐田處於領先地位。因此，在現代於2023年推出Nexo二代車款前，要先想好對策才行，否則落後豐田的差距將會更大。

與所有電動車一樣，FCEV也使用電能提供電動馬達動力。不過，FCEV使用燃料電池發電，而不是直接從車用電池取得電能。由於電力是透過車載氫氣與空氣中的氧氣之間，相互化學作用而產生，故唯一排放的是水蒸氣。

另外，FCEV能儲存更多能量，也可迅速完成燃料電池加氣，因此FCEV較適合開長程，以及卡車，巴士或工業用途方面等車型。

(時報資訊)