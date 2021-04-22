21日晚間美股反彈，道指漲逾300點重上三萬四關，納指收市漲1.2％。港股21日急挫逾500點後，22日早反彈近百點。

香港信報報導，恒生指數22日高開95點，報28,716點。國企指數高開34點，報10,923點。科指高開78點，漲幅為0.95％，報8,263點。

個股方面，騰訊及美團分別高開2.1％及2.2％。友邦平開；平保輕微低開。國壽首季發盈喜，股價高開3.1％，報16.06港元。

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《商情》美元走軟 紐約期棉漲逾1％

(工商 )

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