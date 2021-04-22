恒指高開95點 騰訊美團高開2％ 10:512021/04/22 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 21日晚間美股反彈，道指漲逾300點重上三萬四關，納指收市漲1.2％。港股21日急挫逾500點後，22日早反彈近百點。 香港信報報導，恒生指數22日高開95點，報28,716點。國企指數高開34點，報10,923點。科指高開78點，漲幅為0.95％，報8,263點。 個股方面，騰訊及美團分別高開2.1％及2.2％。友邦平開；平保輕微低開。國壽首季發盈喜，股價高開3.1％，報16.06港元。 美股四大指數止跌收紅 台積電ADR漲逾2％ 《商情》美元走軟 紐約期棉漲逾1％ (工商 ) #高開 #騰訊 #美團 #日晚間 #美股反彈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股走強 台股早盤站上新高17,4010點 09:192021/04/22 財經 《期貨》三大期指全面開高 5月台指期漲123點 09:102021/04/22 財經 《美股掃瞄》經濟解封股領軍 美股連2跌止步 09:102021/04/22 財經 《晨間解盤》10日線為短撐(日盛投顧提供) 09:262021/04/22 財經 《國際金融》ASML優異財報拉抬 歐股收高 09:272021/04/22 財經 航海王打敗股王 長榮海市值衝破4000億 超車大立光 09:302021/04/22 財經 驅逐外交官大賽 俄再列10名美外交人員為不受歡迎人物 08:172021/04/22 國際 萬和宮老二媽西屯省親遶境 24日清晨起駕大典、25日回鑾安座 08:572021/04/22 生活 拒召回跑步機 派樂騰股價續跳水 04:102021/04/22 全球財經 17家航運相關股漲停 護國艦隊已成形 04:102021/04/22 財經要聞 1分鐘讀財經》擺脫景氣循環股 友達董座：面板機會來了 08:252021/04/22 財經 財經熱門新聞 中鋼賣太早怎麼辦？投資達人曝2檔賺回來 - 財經 台股豬羊變色 指數創新高後翻黑收盤下跌105點 爆6448億新天量 - 要聞 台股將爆逾六千億元天量 黑十字日K線 - 財經 - 工商 打炒房！政院明拍板低價屋免稅個人限三戶 法人排除適用 - 財經 中鋼、長榮噴漲沒跟到？專家曝2檔傳產等你賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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