美股消息面：

1.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國4月消費者信心指數為121.7，高於市場預期的113，並創下新冠肺炎疫情爆發以來新高。

2.標普/Case-Shiller公布，2月份美國20大城市房價年漲11.94%，超出市場預期的年漲11.8%和1月份的年漲11.12%。經季節因素調整後，20大城市房價月漲1.17%，高於市場預期的漲1.1%，但較1月的月漲1.25%放緩。

3.石油輸出國組織與減產盟友—合稱OPEC+，原定於周二、周三召開會議，但現在已將會議時間延後6月1日，受此提振，周二紐約期油收漲1.03美元或1.7%，為每桶62.94美元。倫敦布蘭特期油收漲84美分或1.3%，為每桶65.87美元。市場將密切關注印度與日本等亞洲國家的疫情發展。主要產油國俄羅斯表示，將在6月會議決定7月和8月的產量，他並表示油市走勢良好、需求亦持續升溫，此番言論亦有利於油價表現。

4.美國經濟數據強勁，以及投資人觀望即將召開的聯準會會議，周二國際金價微跌，6月期金收跌1.3美元或0.1%，為每盎司1778.8美元。全球經濟前景樂觀，隔夜市場銅價一度漲逾2.2%，報每噸9965美元，創10年新高。鈀金一度升至每盎司2962.5美元，創歷史新高。

(時報資訊)