亞太電信總經理黃南仁22日在股東臨時會的會後媒體聯訪時表示，亞太電信5G用戶年底挑戰40萬，去年10月底亞太電信5G開台後，亞太電透過MVNO方式與遠傳電信合作，帶進來的5G用戶都是新客戶，今年各家電信公司都以5G用戶滲透率20％為目標，亞太電信5G開台時程較晚，但仍以20％用戶滲透率、達到40萬用戶為目標。

黃南仁強調，亞太電信自去年十月到今年三月底為止，每月的用戶數都持續成長中。

亞太電信過去兩年EBITDA都是正數，黃南仁說，預期今年的EBITDA仍是正數，將創連續三年EBITDA正數。

至於公司整體損益兩平的時間點，黃南仁說，目前行動用戶持續往上成長，新進來的5G用戶60％以上都以申裝999元以上資費為主，對於亞太電信ARPU改善很大，加上4G設備折舊攤提年限快到，整體來看，若行動用戶數往上提升，新增客戶大於流失客戶，加上物聯網門號用戶成長，亞太電信就可以在三到五年內達到損益兩平目標。

(工商 )