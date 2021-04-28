第16季WSBL女子超級籃球聯賽例行賽第二周今晚台元紡織和中華電信一戰，台元禁區主力蔡佩真化身籃板魔人，全場鞏固個人本季單場新高27記籃板，搭配隊友林宛瑜單場4記三分球搶18分表現，台元挺過電信追擊，50比46收下本季第3勝，暫躍居第2。

2004年就加入台元女籃隊的蔡佩真，是WSBL元老級成員，也一直是聯盟籃板后有力競爭者，今天搶籃板的功夫，其中13記進攻籃板、14記防守籃板，增加球隊許多第二波攻勢，賽後隊友林宛瑜就說，有蔡佩真守護籃板，大家都更放心出手。

林宛瑜以五成命中率斬獲全場最高18分，並傳出4次助攻，是本季首度單場得分達雙位數，走出上一循環的進攻低潮，她表示：「前一周賽事打完後，教練、隊友都幫助我調整，鼓勵我仍要多出手，我在進攻之餘，也會努力幫隊友製造機會，增加更多進攻點。」

昨天攻下生涯新高27分的電信前鋒黃湘婷，此役狀態有點下滑，收下10分、5籃板，昨天打滿全場40分鐘的後衛潘姿吟，今天也是有點疲憊，仍出賽近19分鐘，貢獻10分、4籃板。

台元林宛瑜走出上一循環的得分低潮，今天對電信轟下18分。（中華籃協提供）

電信黃湘婷（中）昨天貢獻生涯新高27分，今天體力有點下滑，進帳10分。（中華籃協提供）

(中時 )