《推薦賽事: 4/23(五) 10:10 聖地牙哥教士 @ 洛杉磯道奇》美國職棒國聯西區新世仇洛杉磯道奇與聖地牙哥教士，上週末在教士主場進行本季雙方第一個系列賽，道奇憑藉較出色的進攻以2勝1敗贏下系列賽。本週末兩隊將移師道奇主場進行四連戰，首戰道奇將派出新生代王牌布勒(Walker Buehler)鎮守主場，近期打擊陷入低潮的教士要成功踢館絕非易事。

教士今年以14年3.4億美金的長約留下明星游擊手小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)後，團隊薪資總和達到1.7億美金高居國聯第四，但重金打造的打線得分效率不佳，雖然前兩棒打者普洛法(Jurickson Profar)與克羅倫沃斯(Jake Cronenworth)都有不錯的上壘率，但第三棒的小塔提斯目前打擊率僅有0.118，球隊攻勢常常斷送在小塔提斯手上，導致教士得分能力疲軟。教士今年團隊場均得分僅有3.89，較上季的5.42下滑不少，筆者認為在小塔提斯手感回溫前，應先暫時離開中心棒次，才能解決教士目前貧攻的窘境。

衛冕軍道奇今年打線依舊十分完整，團隊攻擊指數0.801與場均得分5.47在國聯都僅次於辛辛那堤紅人。雖然近期明星外野手貝林傑(Cody Bellinger)與二壘手路克斯(Gavin Lux)相繼進入傷兵名單，但兵多將廣的道奇依舊維持著旺盛火力，高齡36歲的特納(Justin Turner)今年已轟出5發全壘打及7支二壘安打，長打率高達0.780，去年在縮水賽季陷入低潮的一壘手蒙西(Max Muncy)也找回打擊手感，目前也已打出三發全壘打，兩名老將在攻擊端的貢獻，讓道奇能繼續坐穩國聯西區榜首位置。

道奇此戰先發投手布勒今年出賽三場都繳出優質先發，雖然三振功力有些微下滑，但還是相當具有壓制力。布勒本季曾對教士主投一場，先發6局雖然被打出7支安打，但受惠於教士打擊串聯度不佳，最後只失掉2分。而教士此戰預計將由新秀左投R.韋瑟斯(Ryan Weathers)先發，R.韋瑟斯本季唯一一次先發就是對上道奇，主投3.2局雖然沒有失分，但因用球數過多，早早就被換下場。道奇本季對左投的攻擊指數只有0.732，而R.韋瑟斯在小聯盟時也有不錯的三振能力，道奇應很難在R.韋瑟斯手上拿下太多分數。教士的攻擊近況奇差，本週對釀酒人的三場系列賽合計只攻下4分，而道奇雖然在賽事前半段有可能受到R.韋瑟斯的壓制，但陣中有多名能一棒出牆的打者，筆者仍看好道奇能在這場世仇之戰勝出，而道奇本季在主場讓分玩法過盤率高達83%，建議可大膽投注「讓分玩法-讓分主勝」。

(中時新聞網)