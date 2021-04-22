綠委陳亭妃等人及民間團體今日於立院舉辦「永續環境」修憲論壇，探討環境、居住權，動保議題等入憲可能及法制工程。陳亭妃表示，會匯集在場學者專家及各界意見，未來修憲也應涵蓋更多面向。

今日由正常國家文化基金會政策中心發起的論壇，主題聚焦於「永續環境：人類與自然的共榮」，除陳亭妃外，包括綠委洪申翰、陳歐珀、陳秀寳、蔡適應及民眾黨立委蔡壁如，以及前綠委吳焜裕、政大地政學系副教授戴秀雄、台南大學行政管理系教授吳宗憲、台灣動物社會研究會執行長朱增宏等多位專家學者及民間團體到場。

洪申翰認為，修憲一定會是立院接下來最重要的議程之一，修憲常在既定議題內，但很多立委都在思考，要怎麼把更多議題的想像，放到憲法議題中，不只是關於統獨、國家定位，而是台灣希望成為什麼國家內涵，什麼樣的社會。

洪申翰說，動保團體希望將動物保護4個字放入憲法，過去很多價值競合時，動物保護經常優先被犧牲，如果拉到憲法層次，比較有條件在價值權衡時，進入比較細緻權衡過程，不像過去膝反射式的被犧牲掉。

蔡壁如指出，人類生活跟自然息息相關，過去SARS跟傳染病，是大自然對世界的反撲，大家要很嚴肅的面對。環境權入憲，過去是「很多污染跑到我家」，居民去抗爭，30年後變成全民共識。環境權放在基本國策，環境權入憲有標誌性意義，現在環境基本法保護了什麼，入憲的討論同時，要重視現有法律如何落實。

戴秀雄表示，自己不反對居住權入憲，入憲可以把事情講得更清楚，但是要考慮後端民法若不處理，入憲會變成紙老虎，如果居住權入憲法，最大的敵人是「一定要修民法」，包括民法767條、769條、770條等，時效制度形同虛設，如果沒有配套解決，寫進憲法也沒用。

朱增宏指出，居住權和環境權也包括動物保護，例如大廈中能否養狗等等，至於國家正常化，動物保護入憲，在這個時機，有國家形象的問題，因而有重要意義，不僅是法律效果，而且有政治效果，就是國際政治的效益。讓全世界看到台灣有談到動物保護放入憲法。

(中時 )