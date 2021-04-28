新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正及王父王進步4人，被控與陸生周泓旭共謀，在台發展中共組織，涉嫌違反《國家安全法》。台北地院認為，主張統一的政治理念，是憲法保障的權利，王等人的行為對國家安全沒有「具體危險」，毫無差別以高強度刑罰手段限制，不符比例原則，因此判王等人無罪。

檢方起訴指出，王炳忠等人自2014年5月起被與周泓旭吸收，涉嫌收取國台辦資金成立「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」、「星火祕密小組」，在台發展共諜組織。王父協助統籌運用陸方資金，王炳忠、林明正、侯漢廷則分工負責不同平台，由周泓旭為窗口，向陸方彙報成果。

合議庭認為，相關「組織」只是新黨為宣揚新黨政治理念，以及討論政治、社會議題的社團，「星火」及「燎原」等詞是新黨青年成員在政治工作場合慣用的語詞，「星火小組」時而泛稱新黨青年軍，無從認定是為中共發展的「秘密」組織。

合議庭指出，新黨或「新中華兒女學會」早在周泓旭加入前，就慣例舉行讀書會針砭時政，王炳忠等人蒐集的軍人資料，多為網路上就能搜尋到的訊息，或是相識多年的朋友及支持者；王炳忠雖有與大陸人士接觸及請款，但相關事證無法證明與發展組織有關。

判決理由指出，國安法限制了人民參與組織、舉行活動、發表言論的結社、言論憲法權利，而在國家社會安定、沒有發生危險時，毫無差別以高強度的刑罰手段作為限制，顯然過度侵害人民的憲法權利，不符比例原則。此違憲疑慮，參考我國釋憲實務及美國聯邦最高法院Schenk案見解，認應行為人對國家安全或社會安定有「具體危險」時才可處罰，至於是不是「具體」，應衡酌當時客觀環境，判斷是不是「明顯且立即」。

判決理由說，王炳忠等人主張統一的政治理念，所為參與組織、舉行活動、發表言論等行為，本受憲法保障，在多元化的言論自由市場中，應由國人判斷、取捨，使人民有抉擇的權利，以奠基自由民主原則。中共政權目前未放棄「武力統一台灣」，此嚴峻環境下當然不容許有人利用自由作為工具而攻擊民主的基礎，但相關事證不足以證明王等人對國安造成「明顯且立即」的危險，難以國安法處罰。

合議庭另認為，周泓旭雖參與社團活動或餐敘結識王炳忠等人，但互動與一般交友無異，取得「新中華兒女學會」支持者名單，也未逐一接觸、招募、吸收加入中共組織，因此判周無罪；王進步協助統籌資金，在本案中僅是「幫助犯」，既然「正犯」王炳忠等人不構成犯罪，「幫助犯」自然也不成立，遂判王進步無罪。

(中時 )